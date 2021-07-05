YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu

05.07.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Ormanbağı Köyündeki Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile üs bölgesinde askerle bir araya geldi.

Yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, halkın huzur ve güvenliği için zor şartlarda, gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görevini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu daha sonra yapımı devam eden Ormanbağı güvenlik yolunu inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yayladaki vatandaşların sorunlarını da dinleyen Hacıbektaşoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Hacıbektaşoğlu'na ziyaretlerinde Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Siirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldıSiirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:45
Yatsı
21:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Doğan Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.