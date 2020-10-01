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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, korona virüs denetimlerine katıldı

SİİRT HABERLERİ  | 01.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.Vali Hacıbektaşoğlu, beraberindekilerle birlikte Güres Caddesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan önlemleri yerinde inceleyerek vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, beraberindekilerle birlikte Güres Caddesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan önlemleri yerinde inceleyerek vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu. Kurallara uyanlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de olduğu gibi Siirt’te de il genelinde tüm ekiplerle yoğun bir denetim yapıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Ekiplerimiz 24 saat esasına göre hayatın aktığı her alanda otogar, toplu ulaşım alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarda ve çarşı pazarda denetimlerini sürdürüyor. Birkaç kişi dışında maskesiz kimseyi göremedik. Vatandaşlara teşekkür ediyorum. Esnaflarımız iş yerlerinde özellikle çok dikkatli davranıyor. İnşallah ekim sonu itibariyle vaka sayılarını çok daha düşüreceğiz. Üç temel kuralımız olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka herkes uymalıdır" dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Türkiye’de her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplerin haftasını kutladı.
Ziyarete Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve diğer yetkililer katıldı.

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