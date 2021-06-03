Siirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı.

İlçede düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eğitim yatırımlarının Siirt'te hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İl genelinde 5 bin 526 öğretmenle 90 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. En büyük güvencemiz çocuklarımızdır. İlimizde tüm eğitim alt yapı yatırımlarını tamamladık. Eğitim yatırımlarında, derslik başına düşen öğrenci sayısında iyi durumdayız." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda hükümetin büyük yatırımları olduğunu belirterek, bu yatırımların devam edeceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ise 18 derslikli Atatürk İlkokulunun yakın zamanda yapımının tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Eğitim için imkanların seferber edildiğini anlatan Edip, uzaktan eğitim için 7 bine yakın öğrenciye tablet dağıtıldığını aktardı.