Siirt'te 67 yaşındaki vatandaşın büryan talebi karşılandı

SİİRT (AA) - Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 67 yaşındaki kişinin büryan talebini yerine getirdi.

Valilikçe oluşturulan ekipler, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşlara evde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Merkez Afetevler Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Mehmet Bakır'ın, polisi arayarak, kentin tescilli yemeklerinden büryan kebabı ve meyve talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Önce meyve, ardından da büryan alan ekip, bunları Bakır'a ulaştırdı.

Bakır, devletin aldığı tedbirler kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Ekiplerin, talebi üzerine çok sevdiği kebabı getirdiğini belirten Bakır, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan ekipler, İnönü Mahallesi'nde tek yaşayan Haci Erkaslan'ın da ihtiyaçlarını karşıladı.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erkaslan, "Ne kadar devletimizden memnunsak, yüce Rabb'im de memnundur. Fakiri besleyen Türkiye Cumhuriyeti'ne canım feda olsun." ifadelerini kullandı.

