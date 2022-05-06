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Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

06.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.A'nın kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

F.A. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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