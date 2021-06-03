YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

03.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı kadın terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmasını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda 12 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde bulunan kadın teröristin ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü mensuplarının teslim olması için yürütülen ikna çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Siirt ve Şırnak'ta pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldıSiirt ve Şırnak'ta pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:44
Öğle
12:15
İkindi
16:08
Akşam
19:37
Yatsı
21:15

Siirt Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.