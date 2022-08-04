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Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

04.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar bulunarak sudan çıkarıldı.

Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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