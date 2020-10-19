Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçta kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kilit-3 uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil polis ekibince takibe alındı. Park halinde terk edilmiş araçta yapılan aramada 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Öte yandan, denetimlerde 2 araçta da gümrük kaçağı 33 cep telefonu bulundu.

