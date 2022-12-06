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Siirt'te durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı

06.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ile Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veyselkarani beldesi kara yolunda N.S'nin idaresindeki minibüsü durdurmak istedi.

Sürücü ile yanında bulunan Y.T, duran minibüsten kaçmaya çalışırken polislerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Minibüste 38'i Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör oldukları değerlendirilen ve gözaltına alınan sürücü N.S. ile N.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Siirt Baykan

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