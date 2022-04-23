Siirt'te gasp ve hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nitelikli suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen bir vatandaşın 2 bin 200 lirasının gasbedilmesi ve Yeni Mahalle'de bir iş yerinden 10 top kablo çalınmasına yönelik çalışma yapan ekipler, kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.
Gasp suçundan M.O, hırsızlıktan da F.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz