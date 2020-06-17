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Siirt'te hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 17.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Siirt'te hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat İlamat İnfaz Bürosu ile İstanbul ve Bursa Ağır Ceza Mahkemelerince 5 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, M.N'yi Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

M.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruluna gönderildi.

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