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Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

22.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te haklarında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından aranan ve haklarında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan L.T. ve M.B.T'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

L.T. ve M.B.T. ekipler tarafından Medine Caddesi'nde yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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