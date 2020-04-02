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Siirt'te ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak

SİİRT HABERLERİ  | 02.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Siirt'te ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak

SİİRT (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er liralık nakdi yardımlar, Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere gidilip teslim edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakanlıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye 1000'er liralık nakdi yardımların ödenmesine başlandığı bildirildi.

Valilikçe alınan tedbirler kapsamında, PTT şubesi ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde oluşan yoğunluktan dolayı ödemelerin ekipler tarafından evlere ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, nakdi yardımın Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşların adreslerine ulaştıracağı aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların PTT şubeleri ile kamu bankalarına başvuru yapmamaları da istendi.

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