Siirt'te İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Adliye önünde bir araya gelen Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanı Hamit Evin ve Diyanet-Sen Siirt Şube Başkan Yardımcısı Refik İzgi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanı Evin, Filistin'e yönelik saldırıların yıllar öncesine dayandığını belirtti.

Evin, "İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir. Dilekçe altında imzası bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüleri olarak tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden suçların faillerinin cezalandırılması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerin, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

