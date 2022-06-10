Siirt'te jandarma, çocuklara özel gösteri sundu

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, "Çocuklarımız Güvende Projesi" kapsamında çocuklara özel gösteri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul ve anaokulundan 135 öğrenciyi, öğretmenleriyle komutanlık binasında ağırladı.

Öğrencilere yönelik etkinlikte, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Köpek timi ekipleri de çeşitli gösteriler sundu.

Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrencilere, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.



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