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Siirt'te jandarma, çocuklara özel gösteri sundu

10.06.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te jandarma, çocuklara özel gösteri sundu

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, "Çocuklarımız Güvende Projesi" kapsamında çocuklara özel gösteri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul ve anaokulundan 135 öğrenciyi, öğretmenleriyle komutanlık binasında ağırladı.

Öğrencilere yönelik etkinlikte, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Köpek timi ekipleri de çeşitli gösteriler sundu.

Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrencilere, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

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