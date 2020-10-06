Siirt’te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar esnasında elde edilen duyumda; Siirt ili merkezinde ikamet eden Z.Y. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, şahsın elinde uzun namlulu silahlar ve bu silahlara ait mühimmatlar bulunduğu, silah ve mühimmatları H.E.’nin evinde sakladığı ve satmak amacı ile müşteri arayışında olduğu bilgisi alınmış olup zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 05 Ekim 2020 günü adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüpheli Z.Y.’nin, H.E.’ye ait olan ve Siirt kent merkezinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 691 adet 7.62x54 mm. çaplı PKM/PKMS Bixi fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma işlemleri Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir” denildi.

