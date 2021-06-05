Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Oğuz idaresindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gele Musa Koçak'ın kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Oğuz ve Koçak ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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