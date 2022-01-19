Siirt'te kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

