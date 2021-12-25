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Siirt'te kayalıklardan düşen çoban öldü

25.12.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kayalıklardan düşen çoban öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ekmekçiler köyü yakınında hayvan otlatan 15 yaşındaki Habib Gökçe, çıktığı kayalıklardan düştü.

Gökçe'nin düştüğünü gören yakınları yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gökçe'nin cesedini kayalık bölgeden çıkardı.

Gökçe'nin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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