Siirt'te kayalıklardan düşen çoban öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ekmekçiler köyü yakınında hayvan otlatan 15 yaşındaki Habib Gökçe, çıktığı kayalıklardan düştü.

Gökçe'nin düştüğünü gören yakınları yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gökçe'nin cesedini kayalık bölgeden çıkardı.

Gökçe'nin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz