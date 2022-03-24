Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dışarıdan kadın kuaförü görünümlü iş yerinde arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu.

Yazboz defterinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğu görüldü. İş yerinin çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Kumarhaneye ilişkin tahkikat başlatıldı.



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