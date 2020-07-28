YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt’te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

SİİRT HABERLERİ  | 28.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarında yapılacağı, belirlenen yerler dışında da kesinlikle kesim yapılamayacağı belirtildi.

Siirt’te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.
Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarında yapılacağı, belirlenen yerler dışında da kesinlikle kesim yapılamayacağı belirtildi. Bu yıl Canlı Hayvan Pazarı dışında kesinlikle hayvan satışı yapılamayacağı ifade edilen açıklamada, kesim için ise 3 nokta belirlendiğinin altı çizildi. Vatandaşları kurbanlık hayvanlarını caddelerde, sokaklarda, parklarda, apartman ve dükkan önlerinde kesmemeleri konusunda uyaran Siirt Belediyesi, kötü görüntülerin yaşanmaması için bu kararı aldıklarını vurguladı. Vatandaşları Canlı Hayvan Pazarı dışında kurbanlık alınmaması konusunda da uyaran Siirt Belediyesi, “Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılmaktadır. Aksi halde dışarıdan kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız hasta hayvan alabilirler. Bu yüzden uyarılarımızı dikkate alsınlar" ifadeleri kullanıldı.
Komisyonca belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:
"Canlı Hayvan Pazarı, Kooperatif Mahallesi Parmar karşısı oto yıkama alanı ve Tahir Şakar çiftliği Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkası."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Siirt Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:05
Öğle
12:24
İkindi
16:14
Akşam
19:32
Yatsı
21:04

Siirt Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Cezlan Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Nuriz Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Siirt’te 2 Komando Taburu Kuruldu

Siirt’te 2 Komando Taburu Kuruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genç Kız Babasının Silahıyla Intihar Etti

Genç Kız Babasının Silahıyla Intihar Etti

Siirtli Iş Adamları Uzakdoğu'da Iş Imkanlarını Araştırdı

Siirtli Iş Adamları Uzakdoğu'da Iş Imkanlarını Araştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.