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  4. Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

24.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendislerinden Emre Gökduman (24), İzmir'in Bayındır ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gökduman'ın cenazesi sabah saatlerinde Hatay Mahallesi Namık Kemal Sokak'taki ailesinin evine getirildi. Anne Yadigar, baba İsmail ve ağabey Yusuf Gökduman, taziyeleri kabul etti.

Yakınlarının başında ağıt yaktığı Gökduman'ın cenazesi, ailesi ve akrabaları tarafından traktörle mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kaymakam Emin Kaymak ile Belediye Başkanı Uğur Demirezen de aileye başsağlığında bulundu.

Şirvan'ın Maden köyünde 23 Kasım'da gece özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte 2 mühendis ve 1 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

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Mühendis cenaze Göçük

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