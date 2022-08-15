Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu.
Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı.
Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde Siirt Havalimanına getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.
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