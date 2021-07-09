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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

09.07.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaraladı.

Ağrı'dan Siirt'e giden Yusuf Candan idaresindeki 04 DA 195 plakalı hafif ticari araç, merkez Akyamaç köyü yakınında devrildi.

Kazada, sürücü ile Fatma, Aysel, Ali Talha ve Mehmet Candan yaralandı.

UMKE personeli ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Siirt

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Siirt Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Alp Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
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