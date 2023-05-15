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Siirt'te öldürülen terör örgütü üyesi yakınının kimliğiyle oy kullanmaya çalışan kişi gözaltına alındı

15.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 3 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı terörist Ravşan Aşkara adına düzenlenmiş kimlikle oy kullanmaya çalışan yakını gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında il genelinde güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara isimli kişiye ait kimlikle oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen kişi hakkında araştırma yapıldı.

Ravşan Aşkara'nın 2014 yılında Siirt'ten terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 30 Mart 2020'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırıda ölü olarak ele geçirildiği, 3 Nisan 2020'de ailesine teslim edilmesinin ardından Siirt merkez Zevye Mezarlığında defnedildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda, Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

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Gözaltı Siirt terörist sandık

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