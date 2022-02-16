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Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

16.02.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Olgaç yönetimindeki 34 EFK 202 plakalı otomobil, Abdurrahman Kavak Caddesi'nde Agit Şengül'ün kullandığı ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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