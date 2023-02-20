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Siirt’te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

20.02.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt’te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Enes Y. yönetimindeki 56 KA 990 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile Ercan N., Soner N., Ali Osman D. ile Muhammed Sidar Y. yaralandı. Haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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