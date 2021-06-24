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Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24.06.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Güçlü'nün kullandığı 34 KJ 8551 plakalı otomobil, Payamlı köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Mehmet ile Muhu ve Azize Güçlü yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhu Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azize Güçlü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Güçlü, hastanedeki müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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