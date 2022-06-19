Siirt'te oyun oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te arkadaşlarıyla oyun oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Ramazan G. korkuluklara tırmanmaya çalıştı.

Bu sırada Ramazan G'nin koluna korkuluk demiri saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce korkuluk demiri kesilerek kurtarılan Ramazan G, kolundaki demir parçasıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Operasyonla kolundaki demir parçası çıkarılan çocuğun tedavisi sürüyor.



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