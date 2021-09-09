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Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı

09.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.

İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı.

Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.

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Siirt karantina

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