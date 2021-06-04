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Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

04.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü mevkisinde Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Uluşık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.

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