Siirt’te ’Sosyal Market’ ile 785 depremzede vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve Siirt’e yerleşen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Sosyal Market ile afetzedelerin temel gıda, giyim ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen illerden gelen yaklaşık 750 depremzedenin kaydının yapıldığı, hayırseverlerin desteği ve gönüllülerin çalışmalarıyla her geçen gün büyüyen market, randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veriyor.

Depremlerin ardından tüm ülkede olduğu gibi kentteki STK’ların da deprem bölgesine desteklerinin devam ettiğini belirten İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, depremzedeler için açılan Sosyal Markete Siirtli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve bunun da ülke olarak tek yürek olduğumuzun göstergesi olduğunu dile getirdi. Süzgün, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bizi de derinden etkiledi. Aynı şekilde biz de oradaki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren biz de bütün imkanlarımızı seferber ettik. İlk etapta depreme maruz kalan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılama yolunda elimizden geleni yaptık. Halkımızın bize verdiği desteği biz de oraya aktardık. Hayatlarını idame etmeleri açısından temel yaşam malzemeleri gerekiyordu. Depremden iki üç gün sonra ilimize gelen depremzede kardeşlerimiz oldu ve bizden talepleri vardı. Biz de halkımızın verdiği desteği onlarla paylaştık. Yalnız bize başvuran depremzedelerin sayısı arttı. Ve doğal olarak bizden talepleri de arttı. Biz de onların ihtiyaçlarına sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek için bir hayır çarşısı kurmayı planladık. Kendileri gelip ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye. Yalnız bu durum bizi de aşıyordu tek başımıza üstesinden gelemiyorduk. Siirt’te yardım faaliyetlerinde bulunan diğer tüm STKları davet ettik, bu hizmette beraber olmamız konusunda. Herkes bu davete icabet etti. Bu şekilde oluşturduğumuz bir platformla iki gün içinde marketimizi donatıp hizmet verecek duruma getirdik. Depremden 14 gün sonra yani 20 Şubat’a 20 STK’nın girişimiyle sosyal marketi açmış olduk” dedi.

“785 AİLENİN İHTİYACI KARŞILANDI”

Süzgün, açtıkları sosyal market ile 785 ailenin ihtiyacının karşılandığını belirterek, “Şu ana kadar 865 ailemizin bizden yardım talebi oldu. Biz bunların 785 ailemizin başta gıda giyim olmak üzere ihtiyaçlarını karşıladık. Bunun dışında battaniye, soba bazı ev eşyaları ihtiyacı olan ailelerimizin de ihtiyaçlarını karşıladık. Hizmetlerimiz devam ediyor. Yeni gelen ailelerimiz hala var. Buranın işleyişi tamamen halkımızın desteğine dayalı. Bizim burayı donatacak imkanımız yok STK olarak biz sadece aracıyız. Burada daha iyi hizmet verebilmemiz için halkımızın desteğinin devam etmesi gerekiyor. Çünkü depremzede kardeşlerimiz hala geliyor destek bekliyor. Onları buradan boş göndermek istemiyoruz. Bu konuda halkımızın desteğinin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sosyal Markette gönüllülerle beraber yaraların sarılmasına destek olmaya çalıştığını dile getiren İHH gönüllüsü Barış Berat Butur, vatandaşların kentteki depremzedeler için ele ele verdiğini ve örnek davranış sergilendiğini söyledi. Butur, “Biz burada 20 Şubat’tan beri hizmet veriyoruz ailelere. Gelen ailelerin ilk önce buradan kayıtlarını oluşturuyoruz. Hem yoğunluk oluşmaması açısından hem de ailenin daha sağlıklı alışveriş yapması için bir randevu sistemini oluşturduk. Bu randevu sistemiyle gelen aileleri karşılıyoruz. Gelen ailelere hem gıda hem de giyim yardımından bulunuyoruz. Aileler ihtiyacı kadar buradan yardım alabiliyorlar. Bunun dışından buraya yerleşen ailelerimiz var. Bu ailelerimizin ev eşyası talebi oluyor. Beyaz eşya, battaniye, yatak onları da ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 Şubat’tan beri hizmet veriyoruz burada ve burada çok farklı hikayelerle karşılaşıyoruz. Küçük kardeşlerimizin kumbaralarını bozmaları bizleri gerçekten duygulandırıyor. Yaşlı bir amcamız buraya gelip yardım etmek için ceketini bağışladı. Onun dışında Suriyeli bir arkadaş gelip ayakkabısını bırakıp terlikle eve gitti. Kendisi yoksulluğu gördüğü için ayakkabısını bırakıp gitti. Biz buna müsaade etmedik ihtiyacını tedarik etmeye çalıştık ama ayakkabısını bağışlayıp terlikle gitti. Biz de o ayakkabıyı ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Adıyaman’dan gelen depremzede İsmet Atlı ise “Biz Adıyaman’dan geldik. Büyük deprem atlattık. Evlerimiz yıkıldı. Siirt’e geldik, buraya yerleştik. Bugün sosyal marketten faydalanıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Siirtliler bizlere yardımcı oluyorlar. Ev eşyası, gıda gibi her türlü ev ihtiyacımızı buradan karşıladılar. Destek olanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

