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Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

09.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçunu önlemek amacıyla yürütülen projeli çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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