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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

16.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Siirt'in Baykan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ziyaret Uygulama Noktası'nda S.F. ve M.Ş'nin bulunduğu araçta yaptığı kontrolde 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.F'nin Van'da ikamet ettiği adreste yapılan aramada da 1 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. tutuklandı, M.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Siirt uyuşturucu metamfetamin operasyon

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