Siirt'te yılanın ısırdığı 9 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde, yılanın ısırdığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atabağı beldesinde ailesiyle tarlaya giden Osman Baştuğ'u yılan ısırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan Baştuğ, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baştuğ'un yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.



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