Siirt’te yoğun bakım yatak sayısı 33’e çıkarıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki ihtiyaçlar doğrultusunda Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı artırıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, yatak sayısının artırılmasıyla il dışına sevklerin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür’ün katkılarıyla pandemi döneminde ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurumumuzda yetişkin yoğun bakım yatak kapasitesi hizmete açılacak 3. basamak 10 yataklı yoğun bakım ile yatak sayısı 33’e çıkarıldı" denildi.

