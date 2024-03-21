YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'teki "ışık hadisesi"ne yağmurlu hava engeli

Siirt'teki "ışık hadisesi"ne yağmurlu hava engeli

AA AA
21.03.2024 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Valilik himayelerinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında bazı vatandaşlar ilçede bir araya geldi.

İlçe meydanında yapılması planlanan fakat olumsuz hava koşullarından Tillo Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izletildi, ilahiler seslendirildi.

Saat 06.25 sularında gerçekleşmesi beklenen olay, havanın yağmurlu olması nedeniyle gerçekleşmedi.

Vatandaşlara belediye binasında kurulan dev ekrandan hadisenin gerçekleşmesini yansıtan eski görüntüler izletildi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Müftüsü Şakir Pinal ve vatandaşlar katıldı.

IŞIK HADİSESİ

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandıSiirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
İstanbul'da "Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da Yaşamak" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldıİstanbul'da "Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da Yaşamak" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Siirt Tillo

Siirt Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Siirt Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Sena eczanesi
Eruh
Dilan eczanesi
Baykan
Efe eczanesi
Merkez
Yildiz eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Pervari
Mendeş eczanesi
Kurtalan
Ezgi eczanesi
Baykan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.