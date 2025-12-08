SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar ile ilgili flaş bir gelişme duyuruldu.

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!
Burak Kavuncu

Türk futbolundaki 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar ile ilgili flaş bir gelişme duyuruldu.

SERBEST BIRAKILDI!

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar ın gözaltı kararı kaldırıldı! 1

Ahmet Çakar'ın sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar ın gözaltı kararı kaldırıldı! 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kötü haber: 3 futbolcu antrenmana çıkmadıKötü haber: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den kadro dışı kararı!Fenerbahçe'den kadro dışı kararı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar anjiyo bahis Şike son dakika istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ahmet hocamızı severiz geçmiş olsun Allah sağlık sıhhat versin. bütün vatandaşlara aynı toleransı gösterme dileğiyle cezaevlerinde kalp hastaları bakıma muhtaç bir sürü insan var onlara yazık günah değil mi elektronik kelepçe takın evde çeksinler cezalarını
Osman abisi sağolsun masusdan hastane ayağı oradan anjiyo hesabı pırrr,ulaa adalet nerede ADALET dayısı olan bu memlekette her haltı yiyor,Hz.Alinin kılıcını çekip bunların boynunu vuracak yiğit yokmu bu memlekette, yazıklar olsun, Türkiye her yönüyle bitmiştir benim gözümde,
Siyasi olay olsaydı Hastalık dinlemez atardını içeri.Fatih Altaylı ve Diğer bazı CHP li hasta tutukluları içeride tutuyorsun.Adalet demekki siyasi olmayınca çalışıyormuş.Batsın Adalet sisteminiz
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.