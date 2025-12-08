Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!

Türk futbolundaki 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Ahmet Çakar ile ilgili flaş bir gelişme duyuruldu.

SERBEST BIRAKILDI!

Ahmet Çakar'ın sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.