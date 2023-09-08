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SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU VE OYUNCULARI: Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

08.09.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sil Baştan Kaynanam konusu ve oyuncuları merak edildi. Algı Eke ve Alper Saldıran'ın başrolde olduğu komedi tarzındaki filmin yönetmenliğini Raşit Çelikezer yapıyor. 2022 yılı yapımlı olan Sil Baştan Kaynanam filminin senaryosu ise Barış Başar'a ait. Peki, Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sil Baştan Kaynanam konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Komedi tarzıyla dikkat çeken Sil Baştan Kaynanam filmi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan film oldukça merak edildi. İşte Sil Baştan Kaynanam filmi konusu, oyuncuları ve FOX TV yayın akışı...

SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU

Konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

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SİL BAŞTAN KAYNANAM OYUNCULARI

Alper Saldıran
Algı Eke
Zeynep Eronat
Asuman Dabak
Yeşim Dalgıçer
Gökçe Özyol
Ünal Yeter
Ömer Kurt
Barış Başar
Hakan Bulut
Derya Şen
Elif Melda Yılmaz
Irmak Aydın
Emir Sefa Yıldırım
Billur Yılmaz

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)
01:00 Bu Tabak Kimin?
03:15 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret

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