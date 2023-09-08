SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU VE OYUNCULARI: Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sil Baştan Kaynanam konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Komedi tarzıyla dikkat çeken Sil Baştan Kaynanam filmi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan film oldukça merak edildi. İşte Sil Baştan Kaynanam filmi konusu, oyuncuları ve FOX TV yayın akışı...

SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU

Konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

SİL BAŞTAN KAYNANAM OYUNCULARI

Alper Saldıran

Algı Eke

Zeynep Eronat

Asuman Dabak

Yeşim Dalgıçer

Gökçe Özyol

Ünal Yeter

Ömer Kurt

Barış Başar

Hakan Bulut

Derya Şen

Elif Melda Yılmaz

Irmak Aydın

Emir Sefa Yıldırım

Billur Yılmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)

01:00 Bu Tabak Kimin?

03:15 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

