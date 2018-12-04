Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

UZLAŞTIRMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER SUNULDU

Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeninden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosuna gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosuna gönderileceği kaydedildi. (iha)