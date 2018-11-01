Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gelen Sıla, Ahmet Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından sosyal medyada ise şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor.

Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuz bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım.