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Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla'dan açıklama geldi! Sıla 'susmayacağım' dedi ve ekledi: Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok...

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gelen Sıla, Ahmet Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından sosyal medyada ise şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor.

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Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuz bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım.

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Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur.

Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!"

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sıla davul bile dendi dengine Türiyede her filmi tutanınsen beyefnedimi sanıyon Türkiyede komiklik yapanların yüzde 90 nın agzı bozuk kültürsüz ve eğitimsiz ben Beyazdan başka efendi komedyen tanımam Türkiyede
Böyle bir kadına kıyılırmı.
zaten uzaklaştırma ve koruma sadece ünlü’ye gelir nedense her kadına bu hak tanınmıyor sadece kuru kuruya uzaklaştırma veriliyor.
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