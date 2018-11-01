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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde barışmalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla ve Ahmet Kural ikilisinden bomba haber! Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu! Sıla'nın gözündeki morluk da dikkatlerden kaçmadı

Geçtiğimiz günlerde yeniden barışarak, ilişkiye başlayan Sıla ve Ahmet Kural cephesinden şoke eden bir haber geldi.

Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla, savcılıktan Kural ile ilgili koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.

SILA: AHMET KURAL'DAN ŞİKAYETÇİYİM

Sıla, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

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Sıla'nın açıklaması sırasında gözündeki morluk da dikkatlerden kaçmadı. Sıla'nın mahkeme önünde yaptığı açıklamanın ardından savcılık ifadesi de ortaya çıktı. İşte Sıla'nın ifadesinde dikkat çeken detaylar:

SILA'NIN SAVCILIK İFADESİNE ULAŞILDI

"29 Ekim 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Ahmet Kural'ın ikamet ettiği Zekeriyaköy'deki evde yoğun alkollü Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş, kafası duvara vurulmuş, kültablasıyla kendisine vurulmuştur. Müvekkil mağruz kaldığı şiddetten can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiş ve müvekkilimin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına 45 dakika boyunca hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur.

Yaklaşık 45 dakika süren şiddet sırasında müvekkilimin ailesine yönelik olarak ağza alınmayacak galiz küfürler edilmiş ayrıca defalarca da 'Seni öldürürüm' şeklinde de tehdit edilmiştir.

Müvekilin olay sırasında yırtılan kıyafetlerini ve yaşadığı ağır şiddeti gösteren 6 adet fotoğrafı sunuyoruz."

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Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

EVDE YAŞANAN BİR DARP...

"Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."

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AHMET KURAL SILA'YA YAKLAŞAMAYACAK

Epözdemir, mahkemenin Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, 'evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme' yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıla ve Ahmet Kural'ın ayrılmalarında da en önemli gerekçe şiddet idi. Ayrılık konusu gündeme geldiğinde Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddia edilmişti. Ahmet Kural ise o dönem bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

AHMET KURAL DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞTİ

Ahmet Kural daha önce de halkla ilişkiler uzmanı sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırmıştı. Naz Çekem, kırılan parmağının fotoğrafını da Instagram hesabından paylaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural şiddet savcılık

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bu Ahmet kural da tam zübbeymis
şimdi reklamlar.. adliyeleri meşgul ediyorlar birde..
Yuhh....
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