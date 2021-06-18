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Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 sene bekledim!

18.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşına basan Sıla yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 sene bekledim!

Şarkıcı Sıla yeni sevgilisi İlker Kaleli ile aşk pozu paylaştı.Yeni yaşında İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Sıla yine olay oldu.

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."

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SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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Ula bunlar ha bire manita değiştiriyor

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