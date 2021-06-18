Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 sene bekledim!

Şarkıcı Sıla yeni sevgilisi İlker Kaleli ile aşk pozu paylaştı.Yeni yaşında İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Sıla yine olay oldu.

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.

Eğildikçe değdim içime.

Geçen zamanın ardından baktım.

Hanın kapılarını kapattım.

Buralara varana dek

Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.

O baktığın gözüm değil, kalbim

Ve sen bana bu hayatın armağanısın.

40 sene bekledim.

Şükranla...

Doğum günüm kutlu olsun."

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

