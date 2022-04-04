Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu! Sosyal medya karıştı

Uzun bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, Ebru Gündeş'in YouTube'da klibi 20 milyondan fazla izlenen Nerdeydin şarkısını kendi tarzıyla yeniden yorumladı.
Sıla'nın dün akşam yayınladığı klibin ardından sosyal medyada herkes Sıla ile Ebru Gündeş'in performansını kıyasladı. Birçok Instagram sayfası da ikilinin performanslarını karşılaştırarak anketler yaptı. Sıla ve Ebru Gündeş'in seslerini kıyaslayan binlerce sosyal medya kullanıcısının tercihi yine Ebru Gündeş oldu. Şarkıyı ilk Ebru Gündeş'ten dinledikleri için beğendiğini söyleyen kullanıcılar, "Bu şarkıyı ilk Sıla'dan dinleseydik kesin onu seçerdik" yorumunu yapmayı da ihmal etmedi.
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