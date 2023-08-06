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Sıla konser öncesi prova anlarını paylaştı! İlginç tarzı dikkat çekti! "Yeni bir rapçi mi doğuyor?"

06.08.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sıla, konser öncesi prova anlarını paylaştı. Sahne öncesi tarzıyla oldukça dikkat çeken ünlü sanatçıya takipçilerinden rapçi benzetmesi geldi.

Ünlü sanatçı Sıla, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Festivali'nde sahne alan sanatçının tarzına adeta yorum yağdı.

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Konser öncesindeki prova anlarından kareler paylaşan Sıla, konser heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamına bu akşam sahne alan Sıla, prova alırken giydiği kıyafetlerle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı yırtık kot pantolon giydi, üzerine de eski bir t-shirt giyen sanatçı, şapkasını da ters taktı.

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Sıla'nın bu tarzını gören kullanıcılar ünlü sanatçıyı rapçilere benzetti.

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Birçok kullanıcı fotoğraflar için 'Yeni bir rappçi mi doğuyor?', 'Sıla da akıma uymuş', 'Hadi patlat bi rap' gibi yorumlarda bulundular.

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Sıla Gençoğlu 17 Haziran 1980 Denizli doğumludur. Bilgi Üniversitesi'ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

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2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.


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