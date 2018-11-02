Sıla şikayet etti! Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi sonrası Türkiye gündemi bunu konuşmaya başladı. Sıla mahkemeye başvurarak Ahmet Kural hakkında koruma kararı aldırdı. Bu kararın ardından ise "Susmayacağım. Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek" dedi.

Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.

AHMET KURAL İFADEYE...

Bugün ise Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırıldı.

Kural’ın önümüzdeki günlerde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.



