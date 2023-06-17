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  4. Sıla Türkoğlu salıncakta poz verdi! İlk beğeni sevgilisi Alp Navruz'dan geldi 'İşte duru güzellik'

Sıla Türkoğlu salıncakta poz verdi! İlk beğeni sevgilisi Alp Navruz'dan geldi 'İşte duru güzellik'

17.06.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla oldukça sık konuşuluyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, sosyal medya hesabından salıncakta poz paylaştı. İlk beğeni sevgilisi Alp Navruz'dan geldi.

Sıla Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Salıncakta mini bir elbisesiyle poz veren 24 yaşındaki başarılı oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. Beğenenler arasında Alp Navruz'un da olması dikkatlerden kaçmadı.

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Pembe mini ve sırt dekolteli bir elbise tercih eden Sıla Türkoğlu, tarzıyla büyük beğeni topladı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Türkoğlu'na takipçilerinden 'Habersiz paylaştın kalp krizi geçiriyorum sandım', 'Bu güzellik fazla değil mi artık', 'İşte duru güzellik', 'Pembe bu kadar mı yakışır', 'Doğacım hem şıksın hem zarif' yorumları geldi.

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz geçtiğimiz günlerde bir arkadaş toplantısında birlikte poz vermiş ve ilişkilerini ilan etmişlerdi.

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Türkoğlu'nun paylaşımını ilk beğenenler arasında olan Alp Navruz, takipçilerinden beğeni topladı.

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