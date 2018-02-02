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Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 08:56 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Sıla ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Kıskançlık krizine giren Ahmet Kural’ın tartışma anında Sıla’ya tokat attığı iddia edildi

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

Yaşadıkları aşk kadar ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla’nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı!

İddialara göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

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PARMAĞINI KIRMIŞTI

Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirdi. Ahmet Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirdi.

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Ahmet Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı.

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