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Sıla'yla aşk yaşayan İlker Kaleli Burçin Terzioğlu'nu sildi

15.07.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl önce ilişkilerini noktalayan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu, ayrılığa rağmen sosyal medyada birbirlerini takip ediyordu. Şarkıcı Sıla ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Kaleli, Terzioğlu'nu üç yıl sonra sildi.

Sıla'yla aşk yaşayan İlker Kaleli Burçin Terzioğlu'nu sildi

‘Poyraz Karayel’ dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı. Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki ‘takip edilen kişiler’ listesinden birbirlerini çıkarmamıştı. Kaleli, geçen gün eski sevgilisini takibi bıraktı. Terzioğlu ise Kaleli’yi takip etmeye devam ediyor.

“DOST KALDIK” DEMİŞTİ

Burçin Terzioğlu verdiği bir röportajda Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.”

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41 yaşındaki oyuncu, şimdilerde spor eğitmeni olan Umut Duygu ile birliktelik yaşıyor.

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AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

İlker Kaleli de iki ay önce şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından “Gelirmiş… Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine… Bilmediğim, canımdan can bir yere…” notuyla paylaşmıştı.

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Burçin Terzioğlu İlker Kaleli
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