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Ahmet Kural'a Sıla'ya darp davasında 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!

14.07.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

Ahmet Kural'a Sıla'ya darp davasında 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 3 sene önce o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan oyuncunun hapsi istendi. Görülen duruşmada Ahmet Kural'ın üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Sıla Gençoğlu
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
adamlar 2 filim yaptı onlarada filim derseniz tabi bana şöhret oldular zaten dünyada en çakması en basitin herşeyi türkiyede var zaten :)
adam dövmenin cezası yok çıkıyorsun mahkemeye ortalama 6 celse sürer para cezası 6 bin tl 6 bin tl de karşıya devlet parayı alıyor adam dayak yediği ile kalıyor
saçma sapan şeyler

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